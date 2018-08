Les nouveaux processeurs Intel mal protégés contre Spectre et Meltdown ?

Des correctifs logiciels qui entraînent une baisse de performances

Le constructeur américain s'est livré à une série de confidences à nos confrères d'Anandtech.Comme on peut le voir sur le tableau confectionné par le site, les nouveaux processeurs Intel sont protégés contre les variantes 3 et 5 de la faille, et contre la variante 2 deLa huitième génération de processeurs Intel n'a pas connu de grand chambardement en termes de hardware. Par conséquent, les importantes brèches de sécurité connues sous le nom de Spectre, Meltdown et L1TF n'ont pu être patchées que de façon logicielle.Ceci explique notamment le fait que certaines variantes des failles soient toujours ouvertes sur les processeurs Whiskey Lake et Amber Lake, à paraître d'ici la fin d'année En outre, Intel a confirmé à Anandtech que les correctifs logiciels déployés entraînent une baisse de performances sur les CPU. De l'ordre de 3 à 10%, précise la marque. Or Intel ajoute que ces failles, quand elles sont corrigées par des modifications hardware, n'entraînent pas ou peu de baisses de performances.Autrement dit, il faudra se montrer patients, et guetter l'arrivée des processeurs de série Cascade Lake pour se débarrasser, enfin, des failles Spectre et Meltdown. Du moins on l'espère.