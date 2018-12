Fabrication de puces : Intel sur le point d'être détrôné par TSMC

TSMC, principal partenaire des constructeurs mobiles

Intel paye son retard face à l'explosion du smartphone

Le noms'est imposé très rapidement dans l'univers de la technologie mondiale. Le constructeur indépendant taïwanais, fondé en 1987 est actuellement l'un des plus importants fabricants desur la planète.Il compte parmi ses clients Nvidia et ATI, pour lesquels il fabrique les puces graphiques, mais également Qualcomm et Apple, dont il est le partenaire unique quant à la fabrication de sesmobiles.Cette multiplication des commandes est en train de bouleverser l'industrie, à commencer par. En effet, selon Bloomberg , TSMC est en train de prendre la place du fondeur historique et de devenir le numéro 1 de la fabrication de processeurs.Le succès de TSMC s'explique par l'avance technologique prise par la société par rapport à Intel. En effet, TSMC a été le premier fabricant à produire en série des processeurs gravées en 7 nm, permettant des gains de puissance spectaculaires, tout en réduisant la consommation électrique. Les puces voient également leur taille réduite de près de 70%, à nombre deéquivalents.Intel souffre également de n'avoir su anticiper l'explosion desdès 2007, et de ne jamais avoir proposé de puces adaptées à ces appareils, à l'inverse de Qualcomm et le développement de son architecture ARM qui équipe la quasi-totalité des appareils mobiles de nos jours.Les constructeurs également cherchent à internaliser la production de processeurs, comme Apple dans ses iPhone et iPad, mais également Amazon qui développe des puces propriétaires pour ses infrastructures cloud.Intel reste malgré tout leader sur l'informatique traditionnelle et conserve une part de marché de 90% sur les ordinateurs portables et de bureau. Mais le volume de production de ces puces est six fois moindre que celui des smartphones. Le budget des clients d'Intel est estimé à 4 milliards de $ pour l'année 2020, pour plus de 20 milliards pour celui revenant à TSMC.Aussi, Microsoft, l'un des principaux partenaires du fondeur, développe activement une version de Windows adapté aux processeurs, avec l'objectif d'une autonomie considérablement augmentée à performances égales.