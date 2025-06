Destinée à l'IA et à des superordinateurs de bureau compacts, cette dernière regroupe 20 cœurs ARM (10 coeurs Cortex X925 et 10 coeurs Cortex-A725) et 20 threads. On y trouve aussi 128 Go de mémoire intégrée… soit autant que la Nvidia N1x si l'on s'en tient aux infos spécifiées sur Geekbench (119,5 Go sont évoqués, les 8 Go restants étant vraisemblablement affectés à la partie GPU).

Réalisés sur une machine HP fonctionnant sous Ubuntu 24, ces premiers tests affichent quoi qu'il en soit des résultats prometteurs sur le plan CPU, notamment en indice single-core. La puce de Nvidia affiche en effet 3096 points en calcul single-core contre 18837 points en multi-core. Cela la place d'entrée de jeu devant l'Intel Core Ultra 9 285HX et l'AMD Ryzen AI Max+ 395 en single-core. Pas mal pour une puce qui profitera sans doute de plus amples optimisations par la suite.