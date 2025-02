On ne sait pas quand cette puce estampillée NVIDIA et MediaTek pourrait arriver. En revanche, les deux géants des semi-conducteurs développeraient aussi une puce Arm pour PC, là encore très orientée IA. Sa conception serait à un état d'avancement plus avancé, et elle pourrait même être annoncée dès le Computex 2025.

NVIDIA sait y faire en matière de puissance de calcul, mais tout l'enjeu de ces puces pour PC et smartphone sera d'allier performances et consommation énergétique maîtrisée. C'est notamment sur cet aspect que devrait intervenir MediaTek, qui a plus d'expertise que NVIDIA en ce qui concerne l'architecture Arm.

Si Apple est dans un monde à part avec ses MacBook et ses puces M, NVIDIA et MediaTek vont tenter de grappiller des parts de marché à Qualcomm, ultra-dominante sur le marché des smartphones et en situation de monopole sur le segment des PC sous Arm.