Elle commence à prendre des airs de serpent de mer, mais la puce de Nvidia et MediaTek fait de nouveau parler d'elle cette semaine. À défaut d'avoir été officialisée par l'une ou l'autre des deux entreprises fin mai au Computex, cette dernière se fait de moins en moins mystérieuse.

La chaîne YouTube Moore's Law Is Dead (à la 39ème minute de cette vidéo) faisait par exemple état la semaine dernière d'un APU NVIDIA aperçu dans la nature avec TDP testé entre 80 et 120 W. Aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur les performances supposées de cette nouvelle puce sur le plan graphique, et ce, grâce à des informations en provenance d'UDN (via NotebookCheck).