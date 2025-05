À l'origine de nombreuses informations relatives à cette aventure commune de Mediatek et NVIDIA, ce sont encore les Allemands de ComputerBase qui nous apportent des précisions quant à cette association.

ComputerBase est toutefois prudent et ne parle encore que d'une rumeur, mais on devine, que pour le site, il n'y a plus de doute. À destination du grand public, la puce conçue par Mediatek et NVIDIA existerait en deux variantes selon que l'on parle de mobiles ou de fixes. On décrit un SoC N1 à faible consommation et un N1x au TDP davantage « libéré », pour plus de puissance.

Le site allemand précise que pour concevoir cette double puce, Mediatek et NVIDIA sont partis d'une association entre un CPU Grace ARM et un GPU Blackwell. Le SoC ainsi obtenu intégrerait 20 cœurs ARM (10 Cortex-X925 et 10 Cortex -A725) et un GPU Blackwell (cœurs Tensor de 5e génération, RT de 4e génération) capable de délivrer une puissance de 1 PFLOPS en FP4.

Pour le duo N1/N1x, on ne parle pas d'une telle puissance car, afin de ne pas aboutir à un monstre de consommation, il serait question de limiter la partie CPU à 8 ou 12 cœurs sans que l'on sache pour le moment ce qu'il advient de la partie GPU. En revanche, ComputeBase mentionne déjà l'intégration de 16 à 32 Go de LPDDR5X, donc des puces soudées au SoC.

Plus important encore, notre confrère souligne que Mediatek aura son propre stand sur le Computex 2025 ce qui n'était plus arrivé depuis 2017. Un discours d'ouverture sera même prononcé par le P.-D.G. du groupe le 20 mai à 17 h, heure de Paris alors que Jensen Huang aura, lui, présenté la keynote de NVIDIA la veille. Après, rappelons que présentation ne veut pas dire disponibilité et que, là, les rumeurs parlent plutôt du second semestre 2025, au mieux.