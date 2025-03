Comme le souligne ArsTechnica, la marque au caméléon s'en tiendra néanmoins, dans un premier temps, à un refresh de l'actuelle architecture Blackwell.

Prévue cette fois pour le second semestre 2025, la puce Blackwell Ultra B300 sera composée de deux GPU délivrant pour leur part un total de 15 pétaflops (en FP4), et dotés chacun de 288 Go de mémoire HBM3e (contre 192 Go actuellement sur les puces Blackwell). Un rack NVL72 complet composé de puces Blackwell Ultra B300 pourra donc délivrer jusqu'à 1,1 exaflops de puissance de calcul… Soit 1,5 x ce que les solutions de NVIDIA permettent dans l'immédiat.

Et comme la firme voit loin, elle commence aussi à nous parler (un peu) de Feynman. Comme évoqué plus haut, cette future architecture (baptisée en l'honneur du physicien américain Richard Feynman) prendra le relai des puces Rubin/Rubin Ultra à l'horizon 2028.

Avec trois ans d'avance, les détails sur les puces Feyman sont, vous vous en doutez, plutôt minces. Jensen Huang a néanmoins indiqué que ces GPU seront accompagnés de CPU Vera (et donc d'ancienne génération a priori).

Selon toute logique, ce sont néanmoins ces puces qui permettront à NVIDIA de commencer à mettre en œuvre ses grands projets en matière d'IA, le tout sur fond de (nouvelle) révolution industrielle. Une révolution qui passera par une démultiplication spectaculaire de la puissance de calcul.