La RTX Pro 6000 est plus puissante, avec plus de mémoire vidéo (VRAM) et plus de cœurs, mais elle n’a pas été optimisée pour les jeux vidéo. Et les premiers benchmarks viennent le confirmer : bien que la carte est annoncée avec un gain de performances de 19% en FP32, ray tracing et IA par rapport à la 5090, ses résultats concrets en jeu sont loin d’être spectaculaires. D’après Wccftech, les performances en ray tracing 4K ne progressent que de 5%, et l’écart est encore plus mince en path tracing avec seulement 2% de gain. En 1440p, elle se place même légèrement derrière la 5090.