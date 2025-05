Chez AMD comme chez Intel, la plupart des processeurs disposent maintenant d'une solution graphique intégrée que l'on appelle dans le jargon un iGPU et qui assure en quelque sorte le « service minimum ».

Il ne s'agit pas de proposer quelque chose à même de remplacer une puissante carte graphique dédiée. En revanche, grâce aux ports HDMI/DisplayPort intégrés aux cartes mères, ces iGPU sont suffisants pour gérer l'affichage de notre PC, travailler dans de bonnes conditions et même assurer une lecture vidéo fluide pour se détendre par exemple.

Ce faisant, les iGPU permettent de se passer de carte dédiée tant qu'il n'est pas question de faire du jeu vidéo ou un quelconque travail graphique. Mais chez AMD, on a imaginé il y a déjà un petit bout de temps ce que l'on appelle les APU et qui sont en fait un CPU auquel a été associé une puissante partie graphique à même de faire du jeu vidéo par exemple.

C'est ainsi que les Ryzen 5700G – lancés en 2021 – permettaient même de jouer à Shadow of the Tomb Raider par exemple. La gamme « G » a suivi les évolutions des autres Ryzen, toujours en léger décalage et, après les Ryzen 8600G et 8700G en Zen 4/RDNA 3, nous attendons maintenant la relève Zen 5.