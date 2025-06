Cette proximité n'aura pas échappé aux plus experts d'entre vous et nous en avons maintenant le confirmation : ce Ryzen Z2 A n'est rien d'autre que l'Aerith Plus aperçu il y a quelques mois sur un manifeste d'expédition.

Ce sont nos confrères de VideoCardz qui nous rappellent l'existence de ce manifeste d'expédition sur lequel on retrouve la mention de l'Aerith Plus : ce manifeste affichait également la référence de la puce… référence que l'on trouve sur la fiche même du Ryzen Z2 A publiée par AMD. Aujourd'hui, le doute n'est donc plus permis.