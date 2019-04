C'est l'accord surprise entre Apple et Qualcomm qui aurait poussé Intel à abandonner la 5G

De quoi mieux comprendre pourquoi Intel a annoncé sa sortie du secteur des modems 5G

Une annonce qui a remis en question le travail d'Intel

Source : The Verge

Selon le PDG d', Bob Swan, le marché de laest pleinement occupé par, de fait il n'y aurait plus de place rentable pour Intel. Cela expliquerait saAlors que l'annonce de la sortie d'Intel du marché avait lieu seulement quelques heures après l'annonce de l'accord entre Apple et Qualcomm, il y avait de quoi se poser des questions.Si Intel présentait ses nouveaux modems 5G et pensait pouvoir équiper les prochains iPhone, il semblerait qu'Apple ait jugé que les modems d'Intel n'étaient, l'incitant donc à se tourner vers Qualcomm. Cela, en laissant de côté lesentre les deux, depuis janvier 2017.Dans une interview avec The Wall Street Journal , Bob Swan a déclaré qu'au moment de l'annonce de l'accord entre Apple et Qualcomm, Intel a « évalué les chances de gagner de l'argent tout en proposant cette technologie pour les smartphones », avant de conclure en disant ne pas voir le bout du tunnel.En effet, toujours selon Intel, avec l'accord entre la marque à la pomme et Qualcomm le marché serait saturé, cela ne lui permettrait donc pas d'assurer sa place de manière rentable. Puisqu'Apple est son plus important client, cela remet grandement en cause son travail sur la 5G.Pour l'heure, ce qui semble certain, selon The Verge , c'est qu'Apple continuera de faire appel à Intel pour les, notamment ceux des iPhone produits en 2019.