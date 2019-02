Apple : les ventes en chute libre en Chine face à un Huawei solide

Apple souffre de plusieurs maux

Malgré les tumultes, Huawei reste à contre-courant et plane au-dessus du marché

L'étude du marché desest lourde d'enseignements lorsqu'on se tourne vers la Chine, premier pays mondial en la matière. Si la chute d'est encore plus forte, puisqu'elle, ce qui signifie que la firme de Cupertino vit un vrai ralentissement, qui dépasse celui de l'économie chinoise. Plusieurs raisons l'expliquent.En Chine, Apple souffre de l'essoufflement de l'économie, oui. Mais pas uniquement. La société dirigée par Tim Cook, qui occupe 11,5% du marché local, paie aussi un prix bien trop important de l'iPhone mais aussi l'allongement de la durée de vie des appareils, avec la conséquence directe d'une durée de remplacement des mobiles supérieure. Mais il y a pire qu'Apple.(10% de parts de marché) plonge littéralement, avec un recul de 34,9% de ses ventes.Comme toute bulle, le marché du smartphone a fini par éclater, et se voit adresser aujourd'hui la facture d'une croissance vertigineuse qui a pu durer plusieurs années. Certains fabricants résistent (etvoient leurs ventes respectivement progresser de 3,1 et 1,5%).Un autre surnage toujours. Il s'agit de, leader du marché avec 29% des ventes, qui. La firme de Shenzhen, rejetée dans plusieurs pays pour des accusations d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois, reste toujours impériale.Les analystes d'IDC ne sont en tout cas pas plus optimistes pour 2019. Selon eux,, et il faudra donc attendre encore un peu avant que le marché reparte vers le haut.