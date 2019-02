Apple propose enfin des iPhone reconditionnés en France, dont l'iPhone X

Cinq modèles reconditionnés, six coloris proposés

Environ 15 % de remise

iPhone 7 128 Go Or/Rose : 539 € au lieu de 637 €, soit une économie de 98 €.

iPhone 7 Plus 128 Go Noir : 649 € au lieu de 767 €, soit une économie de 118 €.

iPhone 8 Plus 64 Go Argent : 679 € au lieu de 795 €, soit une économie de 116 €.

iPhone X 256 Go Argent : 1 029 € au lieu de 1 197 €, soit une économie de 168 €.

Des produitsreconditionnés en France ? Oui, mais pas tous. Si les Mac, tablettes et TV de la marque à la pomme bénéficiaient déjà d'une remise en forme par les équipes du groupe, les iPhone manquaient cruellement à l'appel. Un manque désormais comblé par la firme de Cupertino, qui a finalement décidé de commercialiser des, mais remis à neuf par ses soins, peut-on voir sur son site officiel Ce privilège jusque-là réservé au marché américain notamment, s'invite ainsi au sein de l'Hexagone. L'occasion pour les utilisateurs français d'acquérirproposés par la multinationale californienne : l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus introduits en 2016, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X commercialisés en 2017, tous disponibles en six coloris (Or/Rose, Noir, Noir de jais, Argent, Or, Gris sidéral).À l'heure d'écrire ces lignes, l'iPhone 8 semble déjà en rupture de stock. Le fait est que l'offre mise en place par Apple inclut, tous les manuels et accessoires, une batterie et coque extérieure neuves et un coffret blanc neuf. Ce dernier contient le modèle d'iPhone sélectionné, des écouteurs EarPods avec connecteur Lightning, un câble Lightning vers USB, un adaptateur secteur USB et de la documentation.De manière générale, chaque produit bénéficieenviron. En témoignent les exemples suivants :