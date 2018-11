Les iPhone 8 et X vont eux aussi brider le processeur en cas de batterie usagée

© Apple

Le bridage du processeur pour les iPhone 2017

Apple rétropédale sur ses explications initiales

iOS 12.1, ce n'est pas seulement les appels FaceTime de groupe ou 70 nouveaux emojis ajoutés a discrètement implémenté dans sa dernière mise à jour son dispositif de gestion des performances à destination des iPhone 8 et X.La fonctionnalité permet àde brider les performances du processeur afin de ménager uneancienne et usée par les nombreuses recharges et d'anticiper des arrêts brutaux du téléphone. Le procédé avait créé la controverse en janvier dernier, Apple ayant été accusée de faire de l'obsolescence programmée sur ses anciens appareils, et ainsi encourager à l'achat des nouveaux smartphones de la marque.La marque avait pourtant affirmé au coeur de la polémique que «».Apple a tout aussi discrètement modifié la page de support à propos des batteries de ces appareils remarque The Verge . Elle indique désormais que le dispositif de gestion des performances pourrait être moins remarqué sur les iPhone 8 et 8 Plus, ainsi que les modèles X.Cette option peut être également désactivée dans les réglages du téléphone, mais elle n'est disponible que si l'état de la batterie est au dessous de 80% de sa capacité maximale.