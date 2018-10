iOS 12.1 sera disponible ce soir : quelles sont ses nouveautés ?

Des appels jusqu'à 32 participants sur FaceTime



Exemple de FaceTime de groupe. Source : Apple.

70 nouveaux emojis

Les nouveaux emojis d'iOS 12.1. Source : Apple.

Le contrôle de la profondeur de champ en mode Portrait

Le support des dual-SIM et eSIM enfin activé

Parmi les nouveautés attendues dans cette nouvelle version : le support de l'eSim dans les pays compatibles, les appels vidéo de groupe sur FaceTime, et une flopée de nouveaux emojis.La fonctionnalité devait être incluse dans iOS 12, mais fera finalement son apparition dans la version 12.1 du système d'exploitation mobile d'Apple.Une fois installée, cette mise à jour vous permettra de passer des appels vidéo viajusqu'à 32 participants. Espérons pour vous que vos contacts seront suffisamment disciplinés pour ne pas transformer le salon de discussion vidéo en joyeux bordel.Question lisibilité d'ailleurs : Apple annonce que FaceTime identifiera automatiquement l'interlocuteur principal de la discussion pour le faire apparaître en grand sur l'écran des participants. Aussi, vous pourrez lancer une conversation FaceTime de groupe directement depuis une conversation iMessages pour plus de praticité.Enfin, l'intégralité des conversations FaceTime est chiffrée de bout en bout afin de garantir la confidentialité des appels.Un kangourou, un homard, un cheese-cake. Non, ce ne sont pas les paroles du dernier single d'Ilona Mitrecey, mais trois des 70 nouveaux emojis qui feront leur apparition dans iOS 12.1.Poussant toujours plus loin l'inclusivité de ce véritable langage à part entière, la grande famille des emojis inclut désormais des représentants chauves. De nouvelles émoticônes sont également de la partie, avec notamment un visage gelé façon Jack Nicholson dans Shining, et un visage aux yeux doux rappelant l'inoubliable Chat-Porté de Shrek.Tout un programme.Avec l'iPhone XS, XS Max et XR, Apple dévoilait la possibilité d'ajuster la profondeur de champ des clichés pris via le mode Portraitde la prise de vue.Avec, il devient possible de faire de même en temps réel - avant le déclenchement de l'appareil photo. Un ajout bienvenu, qui offre plus de contrôle sur les photographies que l'on peut prendre à l'aide de ses iDevices.Apple précise que la fonctionnalité est également présente via l'appareil photo frontal TrueDepth des iPhone X et ultérieur. Enfin, la nouvelle version d'iOS devrait corriger le problème du lissage excessif des auto-portraits capturés via les iPhone XS.Si les derniers iPhone portaient avec eux la promesse d'un support dual-SIM et eSIM, la fonctionnalité demeurait inactive jusqu'à présent. iOS 12.1 active donc finalement le support de ces features, qui permettent basiquement d'avoir accès à deux numéros de téléphone et deux réseaux mobiles distincts sur son appareil.La version française des plus récents smartphones pommés ne dispose pas du tiroir à double-SIM, mais d'une eSIM directement greffée sur le SoC. En théorie, la technologie devient alors utilisable en installant iOS 12.1, mais en pratique les opérateurs français traînent encore des pieds pour proposer ce type de forfait à leurs clients.À NextInpact, Orange affirme ". Même son de cloche chez Bouygues et SFR qui sont, eux, encore plus vagues quant à un éventuel calendrier de disponibilité.