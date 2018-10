iPhone XS : Le #BeautyGate était un bug, et il sera corrigé avec iOS 12.1

Des soucis au niveau du Smart HDR

Dans une confession soufflée à l'oreille de The Verge , Apple confirme que le lissage excessif que subissent les selfies pris depuis les derniers iPhone sera corrigé via la prochaine mise à jour mineure d'Selon The Verge, c'est lequi posait souci à Apple sur ce dossier. Cette nouvelle technologie, introduite par la firme lors de sa keynote du 12 septembre dernier, permet normalement aux iPhone en disposant de produire des clichés bien plus lumineux et mieux exposés. Or, cela résultait le plus souvent à une absence de détails lors de l'utilisation de la caméra avant., explique The Verge.". Et d'ajouter que la caméra avant des iPhone XS ne dispose pas de stabilisation optique, ce qui produit des clichés plus flous (et donc moins détaillés) que s'ils étaient pris avec les caméras arrière du smartphone.Si aucune date de sortie n'est pour le moment avancée pour iOS 12.1, nul doute que nous devrions en entendre parler lors de la conférence que tiendra Apple mardi 30 octobre prochain . Conférence au cours de laquelle la firme de Cupertino devrait dévoiler un nouvel iPad Pro ainsi qu'une nouvelle gamme de Mac.