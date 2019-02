L'iPhone XI aurait 3 objectifs photo mais pas de capteur 3D laser (ce sera pour l'iPhone XII)

Trois modules photos pour l'iPhone 11 Max et une fonctionnalité Live Photo dépoussiérée

USB Type-C or not ?

Pour le capteur laser, il faudrait attendre 2020

C'est peut-être l'information principale du papier de, Apple ne prévoirait pas d'intégrer de capteur laser 3D à ses prochains modèles d'iPhone. Pour cela, il faudrait attendre 2020, et l'arrivée sur le marché des "iPhone 12". Ce dispositif aurait pourtant permis aux prochains smartphones de la marque à la pomme d'améliorer leur perception de l'espace... avec les retombées que cela implique en termes de mesures, de performances en photo, mais aussi et surtout, sur le terrain de la réalité augmentée.Heureusement, les iPhone 2019 apporteraient malgré tout leur lot de nouveautés, surtout en photo, avec l'intégration d'un triple capteur arrière à l'iPhone 11 Max qui serait le premier servi en la matière.rapporte en effet que l'iPhone 11 "classique", successeur direct de l'actuel iPhone Xs, et sa probable déclinaison R, ne seraient pas encore assurés de recevoir ce sésame.Le troisième module du nouveau dispositif photo d'Apple permettrait des prises de vue grand angle, à l'image de ce que les Huawei Mate 20 Pro et LG G7 ThinQ proposent. Une nouveauté pour la marque qui n'a pour l'heure jamais intégré de modules de ce type à ses terminaux. On apprend par ailleurs que ces nouveaux iPhone seraient capables de capter plus de pixels en photos, et qu'une IA intégrée à l'application photo permettrait, d'un point de vue software, de "reconstituer" d'éventuels morceaux d'image non cadrés.Au rang des autres ajouts potentiels, Apple prévoirait d'améliorer la fonctionnalité Live Photo en doublant son temps de capture. Ajoutée avec l'iPhone 6S, en 2015, cette dernière capturait jusqu'à présent de l'image 3 secondes avant, et après, la prise du cliché animé. On passerait cette fois à deux fois 6 secondes.Au travers des iPhone 11, Apple pourrait également tenter d'introduire l'USB Type-C sur ses smartphones, évoquesans grande foi en cette possibilité. Le média pointe que la firme serait actuellement en train d'évaluer l'intérêt de remplacer le traditionnel port Lightning par un port USB-C. Pour se faire, elle procéderait à des tests sur des prototypes mais rien ne permet pour l'instant d'indiquer si oui ou non les iPhone 11 abandonneront effectivement la connectique de leurs ancêtres. Nous en saurons probablement plus dans les prochains mois.Notons enfin, et sans grande surprise, que la firme de Cupertino aurait sous le coude une puce A13 qu'elle prévoirait d'insérer dans ses prochains mobiles. Cette dernière serait complétée, sur cette nouvelle fournée d'iPhone, d'un capteur Face ID amélioré.Le capteur laser 3D n'arriverait pour sa part qu'à l'horizon 2020, sur celui que l'on appelle pour l'instant l'iPhone 12. Cette technologie serait intégrée aux capteurs arrières du terminal et permettrait de jauger des éléments de l'environnement jusqu'à une distance de 4,50 mètres (à titre de comparaison, la technologie TrueDepth présente en façade des iPhone actuels ne va pas au delà de 25 à 50 cm).D'après, le capteur laser 3D aurait dû être intégré aux iPhone 11, mais Apple aurait repoussé son ajout aux iPhone de génération suivante.note pour sa part que cette technologie, très prometteuse pour les projets d'AR qu'Apple affectionne depuis quelques temps, pourrait débarquer sur un éventuel iPad Pro nouvel génération. Ce dernier pourrait faire ses premiers pas sur le marché quelques mois avant les iPhone 12, début 2020. Affaire à suivre.