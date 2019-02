Les Émirats arabes unis ont exploité une faille d'iMessage pour pirater des iPhone

Un outil permettant de récupérer les données sensibles d'un iPhone

Source : Engadget

Selon Reuters, les(EAU) ont utilisé, dès 2016, un puissant outil permettant deet de récupérer de nombreuses informations personnelles.Les premières utilisations de l'outilont débuté au début de l'année 2016. Les EAU ont fait appel au groupe Raven, composé à la fois de responsables de la sécurité nationale, mais également d'une douzaineayant travaillé à la NSA.Les hackers se sont formés sur le tas à cette solution qu'ils ne connaissaient que peu, mais ont vite maîtrisé Karma pour l'utiliser quotidiennement. C'est ce que confirme Lori Stroud, ex-Agent de la NSA et ex-membre du groupe Raven : «».Karma utilisait une faille du logiciel de messagerieet ne fonctionnait donc que sur des cibles équipées d'iPhone. La procédure pourétait très simple : un message était envoyé sur le numéro de téléphone ou l'adresse mail de la personne à espionner. Pas besoin que la cible consulte le message ou clique sur un lien,entre l'iPhone et Karma.Le logiciel pouvait récupérer quantité de données comme des SMS, des mails, mais aussi des photos et les positions GPS collectées par l'iPhone. Les appels téléphoniques, par contre, ne pouvaient pas être interceptés.Parmi les personnes espionnées par les EAU, on peut citer plusieurs, des personnalités de pays voisins et européens, ainsi que l'ancien vice-président turc. Des groupes terroristes liés à Daech ont également été piratés.Lori Stroud explique que, depuis fin 2017, l'utilisation de Karma est rendue bien plus, Apple ayant renforcé la sécurité d'iOS. Cette dernière explique avoir été remerciée par les EAU après avoir découvert que le système Karma était également utilisé pour espionner des citoyens américains. Retournée aux États-Unis, elle fait l'objet d'une enquête du FBI qui cherche à déterminer si des renseignements ou technologies sensibles ont été transmises à des intelligences étrangères.