Collection 1, un fichier comprenant 772 millions d'adresses mail, a fuité sur le net

Plus de 2 milliards d'informations personnelles exposées

Protéger ses mots de passe est indispensable pour éviter un piratage

C'est un fichier sans précédent qu'à découvert Troy Hunt , responsable du service web, permettant à tout à chacun de vérifier si son adressen'a pas été piratée et a été rendue disponible sur le web.est un ensemble d'adresses mail et deprovenant de brèches desur des milliers de services en ligne. Ce paquet de plus de 87 Go de données était hébergé sur Mega, et a été signalé à Troy Hunt par plusieurs utilisateurs.Dans le détail, ces différents dossiers contenaient près de 2,7 milliards d'informations, avec dans le détail 772 millions d'adresses mail, 21 millions de mots de passes et plus grave encore, 1,16 milliard de combinaisons mail et mot de passe.Ces fichiers n'indiquent pas à quels services en ligne appartiennent ces informations. Mais l'on sait qu'un grand nombre d'internautes utilisent systématiquement le même mot de passe pour l'ensemble de leurs applications web. Il suffirait de tester ces combinaisons sur les sites les plus populaires pourles profils sociaux ou encore une boite mail, ou utiliser frauduleusement un compte Amazon ou Netflix.Troy Hunt donne comme conseil de changer rapidement ses mots de passe, et d'en utiliser un unique pour chaque service auquel vous vous connectez. Un gestionnaire de mots de passe sera la meilleure protection pour générer dessécurisés et très difficiles à corrompre.Vous pouvez également vérifier si votre adresse mail a été exposée et sur quelle plateforme en vous rendant sur Have I Been Pwned . Troy Hunt a mis à jour son outil en intégrant les millions de données présentes dans Collection 1.