L'UE craint que l'Iran développe ses activités de cyberespionnage

L'Iran dénonce une « guerre psychologique »

L'Europe prévoit de futures attaques en cas de non-respect de l'accord sur le nucléaire

L'agence de sécurité numérique dea fait part de ses craintes, lundi, de voirdéployer davantage de moyens pour développer ses activités de cyberespionnage face à la détérioration manifeste de ses relations avec l'Occident, alors que l'UE vient de sanctionner le pays pour avoir été impliqué dans une série de meurtres et de complots ayant visé des dissidents en France, aux Pays-Bas et au Danemark.Les sanctions récemment imposées à l'Iran «», a précisé l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (Enisa) dans un rapport.Du côté de l'Iran, on rejette le document en bloc, en dénonçant un stratagème faisant partie d'une «». L'agence européenne, experte en matière de cybersécurité, considère que l'Iran fait partie, au même titre que la Chine et la Russie, des «», ce que les trois puissances concernées nient, en rappelant que le ver informatique possiblement conçu par les États-Unis et Israël,, avait attaqué les centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium il y a une dizaine d'années.Les hackers iraniens ont été à l'origine de, révèle le fameux rapport. En novembre dernier, les USA ont inculpé deux pirates iraniens accusés d'avoir lancé une cyberattaque de grande ampleur,. Deux autres ont été sanctionnés pour avoir participé à l'échange des paiements de rançons de Bitcoin en rials, la monnaie iranienne.L'Enisa prévient que si l'Iran ne respecte pas l'accord nucléaire conclu avec l'UE en 2015, les cyberattaques pourraient se multiplier.