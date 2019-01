Cybersécurité : l'armée française dévoile sa doctrine offensive

Crédit : Twitter @florence_parly

« En cas d'attaque cyber contre nos forces, nous nous réservons le droit de riposter »

1 000 cybercombattants supplémentaires vont renforcer les rangs de l'armée française

Chaque jour, la France connaît des cyberattaques. Elles peuvent arrêter nos transports, détruire notre industrie. Chaque jour, le ministère des Armées, aussi, est ciblé. Leur but : espionner, entraver, manipuler. Il nous faut agir, être à la pointe de la cyberdéfense. pic.twitter.com/pwBMMDjoz3 — Florence Parly (@florence_parly) 18 janvier 2019

« Dans le domaine cyber - comme dans les autres champs de l'action militaire -, notre stratégie vise à acquérir et à conserver la supériorité afin d'assurer la défense de nos intérêts et la préservation de notre souveraineté. » pic.twitter.com/2SqDuwzHNp — État-Major Armées (@EtatMajorFR) 18 janvier 2019

La ministre des Armées,, a dévoilé la nouvelle, qui sera utilisée par l'armée française. Ce nouveau pan important de la défense française dans le cyberespace, qui constitue un véritablement changement de cap, fait suite, notamment, aux 700 incidents de sécurité, parmi lesquels une centaine d'attaques, dont les réseaux du ministère ont été victimes en 2017. a solennellement déclaré Florence Parly, déterminée à maîtriser les risques encourus face aux. Pour justifier la nouvelle doctrine nationale, la ministre de 55 ans s'est servie de l'exemple de l'attaque du groupe de cyber espionnage russophone Turla, qui visait, dont celle de personnalités très importantes.Désormais, la France ne veut plus rester enfermée dans la défense, mais, indique Florence Parly., a-t-elle ajouté, évoquant différentes natures d'ennemis, comme un groupe ou un État.La doctrine qui permettra de mener des opérations cyber offensives doit permettre d'atteindre: évaluer les capacités militaires adverses, mais aussi le recueil ou l'extraction d'informations diverses ; réduire ou neutraliser les capacités et les moyens adverses ; et modification les perceptions ou la capacité d'analyse de l'adversaire.Pour renforcer la cyberdéfense hexagonale, Florence Parly a annoncé un, mais aussi un partenariat avec les alliés européens de la France, et une coopération accrue avec les industriels de défense pour établirLa LIO, qui promet d'être utilisée dans le respect des règles et des principes internationaux et nationaux,, précise le général François Lecointre, qui estime que les armes informatiques sont aujourd'hui devenues