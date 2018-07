La division française de cyber défense a participé à la parade du 14 juillet

A.Thomas-Trophime©DICoD

[#14Juillet] Le Commandement de la cyberdéfense #COMCYBER sera sur les #ChampsElysées pour son 1er défilé aux côtés des autres armées, directions et services. Depuis plus de 2 mois, les combattants cyber s'entraînent. 💪 Rencontre avec 5 d'entre eux ➡️ https://t.co/1AY9L4uJm8 pic.twitter.com/CX9ys9VqtL — Ministère des Armées (@Defense_gouv) 12 juillet 2018



Un cyber commandement de 3400 agents

Modifié le 16/07/2018 à 14h37

C'est une première. Depuis la création de la divisionpar Jean-Yves Le Drian en décembre 2016, jamais la division n'avait pu emboîter le pas aux autres forces armées durant le défilé du 14 juillet.Fondé en réaction aux suspicions de manipulations russes pendant la campagne présidentielle américaine en 2016,a pour rôle de déjouer toute tentative de cyber attaque contre l'État français.Dotée de 3400 agents, cette force dea donc pu envoyer pour la première fois un bataillon défiler sur les Champs Élysées. 63 d'entre eux se sont portés volontaires ; participant ainsi à faire connaître leur action au plus grand nombre.Parmi les volontaires on a pu retrouver différents corps de la: l'état-major, le centre des opérations, le centre d'analyse en lutte informatique défensive, et notamment la direction générale de l'armement de la 807e compagnie de transmission.Dans cet effort de légitimation de son action défensive sur le cyber espace, le Ministère des Armées a publié une série de portraits de ces cybercombattants