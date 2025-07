rom-2

Pour une fois que nous étions pas trop largués par rapports à d’autres régions du monde, nous allons tuer toutes les entreprises et innovations en matière d’IA. Réglementer oui, mais à l’extrême comme c’est le cas ici, c’est au-delà de contre productif, c’est s’isoler tout seul dans son coin, quand les autres vont innover et prendre de l’avance. Cela me rappelle les voitures électriques, comme par hasard.

A force de vouloir tout réglementer, et de manière extrême avec l’UE, on tue toute innovation, mais aussi toute économie. Et quand on sait que l’économie est en grande difficulté aujourd’hui dans une bonne partie de l’UE, c’est être certain qu’on va droit vers le mur.