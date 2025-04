Alexey Antonov, chef de l'équipe Data Science chez Kaspersky, a mis les intelligences artificielles à l'épreuve en générant 1 000 mots de passe via ChatGPT, Llama et DeepSeek. Le résultat est sans appel : bien que ces systèmes connaissent les règles de création d'un bon mot de passe, soit un minimum de 12 caractères et un mélange de majuscules, minuscules, chiffres et symboles, ils échouent dans leur application.