Apple remporte une première manche dans son procès contre Qualcomm

Le procès opposant Apple à Qualcomm se tiendra le mois prochain à San Diego

Le « double-tipping » de Qualcomm dans le collimateur d'Apple

Cette récente décision de justice suit une requête déposée dernièrement paren vue de bloquer la route dedans sa recherche de dommages préalables à greffer au contentieux qui l'oppose actuellement - et depuis plusieurs mois maintenant - au géant du smartphone.Comme le rappelle 9to5mac , le procès effectif qui permettra d'apporter les premiers éléments de résolution au litige en cours entre les deux groupes se tiendra le mois prochain. Il intervient après que plusieurs décisions de justice ont été prises ailleurs que sur le sol américain.Il y a tout juste quelques jours,sur le terrain des violations de brevet dont la firme est accusée par Qualcomm. À l'inverse, en Chine, ces mêmes accusations ont vu Qualcomm sortir victorieux des tribunaux , tandis qu'Apple avait été contraint de déployer des mises à jour iOS en urgence sur ses anciens modèles d'iPhone, et ce pour éviter qu'ils soient interdits à la vente.Le Wall Street Journal indique pour sa part que les cas deséparément par la justice allemande. Le dossier est donc loin d'être définitivement clos.Pour rappel, deux litiges principaux opposent les géants californiens : Apple aurait, portant notamment sur une fonctionnalité d'ajustement et de recadrage de photos, ainsi que sur unerelative à l'écran tactile, tandis que le fondeur de San Diego aurait pour sa part profité de sa position dominante sur le marché pourà Apple.Au travers d'une pratique surnommée « double-tipping » par la firme à la pomme, Qualcomm réclamerait ainsipour ses puces modems (entre autres), un premier à livraison, un second au travers de royalties à verser par la suite.Un mode de facturation contre lequel Apple a fait opposition en retenant un total de 7 milliards de dollars de royalties en octobre dernier.