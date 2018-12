Qualcomm versus Apple : la date du procès est fixée

Qualcomm et Apple, les irréconciliables

Opposés frontalement depuis plusieurs mois,etne seront pas parvenus à trouver un accord et c'est bien devant les tribunaux que se réglera le conflit qui les oppose. Le juge de district Gonzalo Curiel a fixé la date du procès audevant la cour fédérale de San Diego, en Californie. Si le CEO de Qualcomm, Steve Mollenkopf, espérait une reprise constructive -et utopiste ?- du dialogue en vue d'une cessation du conflit, il en a été autrement. Apple a tout simplement écarté la voie de la réconciliation.C'est la firme à la pomme qui avait dégainé la première. En 2017, Apple avait porté plainte contre Qualcomm l'accusant dede ses puces modem. En retour, le fabricant Qualcomm accuse Apple de lui avoir, pour les transmettre au coucurrent Intel. L'entreprise réclame aussi à Apple plusieurs milliards de dollars pour une utilisation de sa technologie non rétribuée.La guerre que se mènent les deux géants n'est pas près de prendre fin. Il y a quelques semaines, la justice américaine a obligé Qualcomm à accorder des licences payantes à ses concurrents. En réponse, Apple tente actuellement de débaucher ses Qualcomm, avec l'idée possible de renforcer sa production de puces sans fil. L'histoire sans fin...