Qualcomm obligé par la justice à partager ses brevets (sous licence évidemment)

Qualcomm accusé de surfacturer les licences de ses technologies

Un autre procès avec Apple prévu pour 2019

perd une première bataille judiciaire. Le constructeur de composants était, l'organisme de régulation de la consommation,lles.Le constructeur était en effet accusé de refuser l'accès à certaines de ses technologies, même sous licence, à des entreprises comme. Le conflit portait sur ce cas précis sur les puces, dont Qualcomm, qui possède lesessentiels à la conception de ces composants, conservait via ses pratiques un quasi monopole.Qualcomm devra dès à présent fournir les données technologies à tout acteur souhaitant construire un modem pour appareil mobile, même à son concurrent le plus direct comme Intel, moyennant une licence pour chaque produit vendu. La juge a d'ailleurs limité la commission demandée par Qualcomm à un montant «». Jusqu'à ce jour,indexait sa licence sur le prix du téléphone, et non du simple composant.Pour la juge Lucy Koh, célèbre pour avoir déjà arbitré le conflit sans fin entre Samsung et Apple : «».C'est une mauvaise nouvelle pour Qualcomm, qui est actuellement engagé dans unavec l'un de ses principaux clients, Apple. Le constructeur de l'iPhone a attaqué Qualcomm sur le montant des royalties versés au fabricant de puces, jugé là encore trop élevé par rapport aux règles habituelles du secteur. Le procès est prévu pour l'année prochaine.