Qualcomm réclame 7 milliards de dollars de royalties à Apple

À couteaux tirés, Qualcomm et Apple se renvoient la balle

Ne cherchez plus, car entreet, c'est la guerre. Autrefois les meilleurs amis du monde, les deux fabricants ne cachent désormais plus leur détestation mutuelle. Et pour cause : la marque à la pomme a accusé le fabricant des puces Snapdragon d'avoir eu recours à des pratiques déloyales en matière de licences de brevets, tandis qu'en retour, Qualcomm accuse Apple de violation de brevet. Et c'est sur ce front que Qualcomm en a profité pour faire une révélation qui a fait bondir tout le monde à Cupertino, relayée par l'agence Reuteurs.Quand deux géants s'affrontent, cela fait forcément des étincelles. Cette fois, Qualcomm a tout déballé s'agissant des. Au cours d'une audience devant la cour fédérale de San Diego, en Californie, l'entreprise spécialiste des composants a affirmé que la firme dirigée par Tim Cook accusede paiements de redevances. Les licences comprennent évidemment les puces mobiles embarquées sur l'iPhone ces dernières années.De son côté, Apple conteste évidemment les affirmations de son « adversaire ». La société à l'iPhone a même rétorqué en s'insurgeant du fait que Qualcomm l'obligerait à payer deux fois pour les mêmes brevets : à la fois pour la puce dans les mobiles, mais aussi pour les droits d'auteur... une pratique qui serait légale, selon Qualcomm.La justice américaine paraît être la seule désormais à pouvoir « apaiser », au sens juridique du terme, les tensions extrêmes entre deux entités qui auront marché main dans la main il fut un temps.