Le Snapdragon 675 sera plus rapide et supportera les triples appareils photo

Une puce abordable mais très puissante

Changement de stratégie pour Qualcomm

Qualcomm vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle puce mobile, le. Le constructeur américain la place comme unde milieu de gamme.Il est conçu sur une architecture Kryo 460, bâtie autour des coeurs Cortex-A76. Ces derniers ne sont toujours pas intégrés dans les puces haut de gamme du constructeur, mais seulement dans la puce Kirin 980 de Huawei, indique The Verge Ce Snapdragon 675 offre un très haut niveau de puissance, avec deux coeurs cadencés à 2,0 GHz et six coeurs 1,78 GHz pour les tâches peu gourmandes en énergie. Il est gravé en 11nm et offre des performances à peine moindres que certaines puces plus chères du constructeur, comme le Snapdragon 710.Qualcomm, avec ce processeur spécifique, ne réserve plus ses avancées technologiques aux composants les plus haut de gamme. Il pourra équiper des modèles plus abordables, tout en offrant les dernières technologies et un haut niveau de puissance.Le nouveau processeur d'images inclus dans le 675 peut de base gérer un module appareil photo à trois caméras, ce qui semble devenir la norme de 2019 avec les sorties récentes deéquipées de nombreux capteurs photos.Pour les joueurs,a apporté des ajustements permettant d'apporter un maximum de puissance durant les parties, de la même manière que Huawei avec son GPU Turbo. Il apporte également le support de la charge rapide et un moteur d'intelligence artificielle plus rapide.La puce Snapdragon 675 sera disponible dès le premier trimestre 2019 et probablement dans les smartphones milieu de gamme présentés à la même époque.