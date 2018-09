Qualcomm accuse Apple d'espionnage industriel en faveur d'Intel

Des secrets de Qualcomm confiés à Intel ?

2016 : quand Apple remplaçait Qualcomm par Intel

Entre les deux entreprises américaines, la guerre est déclarée. Si les deux entreprises s'attaquent mutuellement devant les tribunaux depuis près de deux ans, une nouvelle étape vient d'être franchie.Selon les informations deattaque en justice une nouvelle foispour violation d'un accord de confidentialité. Le constructeur de, qui travaillait avec Apple durant de nombreuses années et lui fournissait les modems de ses différents, affirme que l'entreprise partageait des informations confidentielles avec les ingénieurs d'Intel.Dans un extrait de la plainte adressée par Qualcomm, le fondeur affirme que «Apple et Qualcomm ont signé un accord en 2010 qui permet au fabriquant de puces de vérifier régulièrement que les informations industrielles qu'il lui communique pour l'élaboration de ses iPhone restent confidentielles. Apple, grâce à cet accord, pouvait modifier le code fourni par Qualcomm selon ses besoins et bénéficiait d'un accès privilégié au logiciel des modems.Qualcomm accuse Apple d'avoir profité de cet accord pour diffuser des informations sensibles aux ingénieurs d'intel, mais également à des logiciels eux aussi protégés par un accord de confidentialité afin d'aider Intel dans ses travaux.En 2016, Apple commençait à équiper les iPhone 7 et 7 Plus de modems Intel en plus de ceux de Qualcomm. Avec la génération d'et Xs Max, ce sont désormais exclusivement des puces Intel qui sont utilisées.Cette nouvelle plainte sera ajoutée au dossier entre les deux parties, et un rendez-vous devant les tribunaux est d'ores et déjà fixé au 26 avril prochain, prélude d'une probable longue bataille judiciaire.