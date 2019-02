Apple veut débaucher des ingénieurs de Qualcomm pour fabriquer ses puces

Cupertino, siège d'Apple (Uladzik Kryhin / Shutterstock.com)

Pour frapper Qualcomm en plein coeur

Apple aurait-il l'idée de faire cavalier seul dans la fabrication de ses puces ?

La période des fêtes de fin d'année ne semble pas adoucir les mœurs. En tout cas pas chez les géants du numérique, bien décidés à ne pas se faire de cadeau. Ce mois-ci, et comme le rapporte Bloomberg,a publié une dizaine d'offres d'emploi sur son site Internet pour des postes relatifs à la conception de puces. Toutes sont. Concernant cette pratique, qui constitue une première pour Apple, il s'agit clairement d'un appel du pied aux ingénieurs-concepteurs de Qualcomm.Alors que Qualcomm réclame 7 milliards de dollars de royalties impayées à Apple pour l'utilisation de ses puces modems, la justice a contraint le fabricant de puces de San Diego à accorder des licences payantes à ses concurrents. Apple compte bien profiter de la pagaille ambiante pour affaiblir un peu plus Qualcomm. D'où les offres d'emploi publiées récemment, pour des postes tous basés rappelons-le à San Diego. Une provocation en bonne et due forme.Applequi désirent rallier Cupertino à travailler sur différents types de composants de puces, parmi lesquelles le processeur Neural Engine et les puces sans fil. De cette manière-là, la société dirigée par Tim Cook s'attaque à la racine du problème, en allant presque directementchez son meilleur ennemi.Avec ces renforts, Apple pourrait. Et si les futures puces réseau 5G des iPhone pourraient bien être fabriquées par Intel , nul n'empêche Apple de créer son propre centre de recherche et développement à San Diego, à l'instar de ce que font AMD (basé à Austin et Orlando), Infineon (à Munich) ou Intel (à Portland et en Israël), pour ne citer qu'eux.Après tout, Apple a déjà lancé des puces sans fil pour plusieurs de ses produits (AirPod et Apple Watch), alors tout est possible.