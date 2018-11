Apple confirme bloquer les réparations non officielles des Mac avec sa puce T2

Apple bloque les ordinateurs réparés hors de son réseau

Le constructeur est bien décidé à verrouiller au maximum ses machines

Le constructeur a confirmé auprès de The Verge que la, intégré aux derniers ordinateurs Mac, permettait effectivement de bloquer deseffectuées par des revendeurs non agréés par la marque.En octobre dernier, des documents internes à l'entreprise avaient été rendus publics et indiquaient qu'Apple utilisait sa dernière puce comme « verrou logiciel » afin de valider l'authenticité des pièces utilisées. Si cette vérification n'était pas réalisée, le composant pouvait bloquer le démarrage de l'ordinateur.Apple a précisé que ceconcerne uniquement la carte-mère, ainsi que le capteur d'empreintes TouchID. Ce dernier est présent sur la dernière génération de MacBook Pro, ainsi que sur le MacBook Air 2018 présenté il y a quelques semaines.La puce T2 est chargée d'assurer lade l'ordinateur. Elle valide au démarrage l'intégrité des composants et du système d'exploitation. Un logiciel, AST2 System Configuration, est distribué aux revendeurs agrées et au réseau d'Apple Store dans le monde afin de confirmer lade l'un des composants internes par des pièces certifiées.Apple ne donne pas plus d'explications sur le fonctionnement de ce blocage, ni sur la date de sa mise en application. Néanmoins cette mise au point de la part du constructeur doit inciter les bidouilleurs et les réparateurs indépendants à un maximum de prudence, tant Apple est décidée à ne pas leur faciliter la tâche.