Apple met un "verrou logiciel" sur les Mac pour empêcher les réparations hors Apple Store

Une puce contrôlant tout le démarrage de l'ordinateur

Apple en guerre contre les réparateurs indépendants

Le sitea réussi à se procurer des documents internes d'indiquant que l'entreprise a implémenté du logiciel bloquant toute réparation effectuée sur ses derniers ordinateurs par des réparateurs tiers.C'est grâce à la puce T2, présente sur les dernierset, qu'Apple peut s'assurer que le service après-vente soit bien réalisé par ses employés desou chez les revendeurs agréés. Cetteest utilisée dans le fonctionnement de l'ordinateur pour vérifier au démarrage que len'est pas une version piratée ou corrompue.Les documents révélés montrent que la puce T2 vérifie également le matériel au lancement de la machine et empêche tout démarrage de l'ordinateur si le matériel est reconnu comme non valide par Apple.Un logiciel, appelé AST2 System Configuration, est utilisé lors de toute opération d'un Mac de dernière génération par les techniciens afin de certifier de la validité des composants et permettre le bon fonctionnement de la machine au démarrage. Il peut s'agir de la, du boitier en lui-même de l'ordinateur, de l'écran ou encore de la webcam.Cen'est pas physiquement distribué par Apple aux revendeurs ou à ses équipes, mais nécessite une connexion à ses serveurs afin de vérifier et de valider chaque réparation... et de bloquer définitivement toute intervention réalisée hors du circuit officiel.Apple est connue pour mettre des bâtons dans les roues aux techniciens indépendants. Le constructeur se bat d'ailleurs depuis plusieurs années contre le « droit à la réparation », une mesure demandée par certains Etats américains et qui imposeraient aux constructeurs de faciliter les procédures dede leurs appareils.