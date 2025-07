AppleCare One reprend tous les avantages déjà offerts par AppleCare+, notamment les réparations illimitées en cas d’accidents, l’assistance prioritaire, ainsi que la couverture des batteries défectueuses. L'un des points forts d'AppleCare One est sa grande flexibilité : les utilisateurs peuvent ajouter ou retirer librement des appareils de leur plan à tout moment selon leurs besoins.

En outre, AppleCare One permet aux clients d'intégrer dans leur abonnement des appareils déjà acquis, jusqu’à quatre ans après leur achat initial, à condition que ces derniers soient toujours en bon état. Apple peut procéder à des vérifications par téléphone et lancer des diagnostics à distance pour vérifier que les appareils n'ont pas été endommagés. N'importe quel produit par AppleCare est concerné, il est donc possible d'assurer une Apple TV 4K ou des AirPods 4 via l'abonnement. Le produit défectueux peut être envoyé en réparation, ou remplacé après paiement d'une somme forfaitaire par un nouvel exemplaire flambant neuf.

Cette nouveauté étend par ailleurs la période d’éligibilité comparée aux 60 jours traditionnels pour AppleCare+ qui pouvait freiner les utilisateurs, réticents à lâcher quelques centaines d'euros ou de dollars supplémentaires après l'achat de leur appareil.

Le prix est avantageux pour les utilisateurs bien équipés en appareils Apple. En France, couvrir une Apple Watch et un iPhone coute près de 15 euros, dans leurs formules de base. AppleCare One coute un peu plus cher, une bonne nouvelle pour les finances du groupe, mais se révèle sur le papier intéressant, notamment si vous vous déplacez fréquemment avec Mac ou votre iPad sous le bras.