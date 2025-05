L'interface utilisateur mêlerait des éléments de l'Apple Watch et du mode Veille (StandBy) de l'iPhone, proposant ainsi une expérience familière aux utilisateurs de l'écosystème Apple. La tablette servirait principalement de centre de contrôle pour les appareils compatibles HomeKit, mais également de terminal pour les appels FaceTime et l'accès à diverses applications. L'intégration avec Siri et Apple Intelligence serait au cœur de l'expérience, la commande vocale étant envisagée comme le principal mode d'interaction. Les applications seraient construites à l'aide d'App Intents, améliorant les capacités d'action de Siri.