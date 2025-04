L'intégration de Health+ dans Apple One représenterait une évolution significative de l'offre de services d'Apple. Depuis l'arrivée d'Apple Fitness+, la plateforme de cours de sport en ligne qui semble ne pas rencontrer un succès fracassant selon les dernières informations, l'abonnement n'a pas été enrichi par la marque, et ce, malgré une hausse de prix.

Avec Health+, Apple donnerait un nouveau coup de projecteur sur son bouquet de services, tout en poursuivant ses efforts dans le domaine de la santé, un sujet sur lequel Tim Cook s'est pleinement investi il y a quelques années. De manière plus prosaïque, ce nouveau service serait aussi un bon moyen de relancer les ventes des gammes d'Apple Watch, qui ralentiraient un peu depuis quelques mois, la faute à un manque de nouveautés marquantes.

Health+ pourrait être présenté lors de la conférence WWDC 2025, qui se déroulera le 9 juin prochain, et durant laquelle Apple dévoilera les autres nouveautés de watchOS 12 et d'iOS 19, à commencer par un nouveau design. Le lancement, quant à lui, ne serait pas pour tout de suite. La marque vise le printemps 2026, et la sortie d'iOS 19.4, le temps probablement de former plus finement son IA avant de la déployer sur les dizaines de millions d'iPhone et d'Apple Watch en circulation.