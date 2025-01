Contrairement à Apple Fitness+, qui propose principalement du contenu vidéo et des entraînements enregistrés, le nouveau service viserait une approche plus globale. L’aspect « coaching » tiendrait compte non seulement de l’activité sportive, mais aussi de l’équilibre alimentaire et du sommeil. Le but serait de maintenir l’engagement des utilisateurs sur la durée, avec des suggestions personnalisées et une motivation constante.