Apple étudie les capteurs de contrainte pour améliorer le suivi de l'entraînement en force sur l'Apple Watch

Pour l'instant, Apple est en phase de test et aucune annonce officielle n'a été prononcée quant à l'intégration de ce nouveau type de capteurs dans sa future génération de montres. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'entreprise est clairement consciente des lacunes de ses appareils et qu'elle cherche à corriger le tir. En effet, si le suivi des différentes données proposées par ses produits actuels sont suffisants pour la plupart des sports (course à pied, vélo ou natation par exemple), ce n'est pas le cas pour d'autres disciplines. Le crossfit, le street-workout ou la musculation, très en vogue, gagneraient à bénéficier de cette innovation.