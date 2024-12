2. Strava - la référence pour les coureurs et cyclistes

Strava s’impose comme une application incontournable pour les amateurs de course à pied et de cyclisme. Son principal atout réside dans son suivi GPS ultra-précis, permettant d’enregistrer vos parcours, votre vitesse et vos performances. Les fonctionnalités communautaires de Strava en font également une plateforme unique : vous pouvez comparer vos résultats avec vos amis ou d’autres sportifs sur des segments précis, participer à des challenges ou rejoindre des clubs. Idéale pour ceux qui recherchent à la fois un outil performant et une source de motivation collective.