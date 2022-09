Apple Fitness+ disponible pour tous, quand et comment en profiter ?

L'offre a été lancée en France en décembre 2021 sous la forme d'un abonnement, facturé 9,99 €/mois, ou 28,99 € dans le bundle de services Apple One Premium. Il comprend un accès à de nombreux cours sportifs dans plusieurs disciplines, assurés par des coachs toujours très motivés pour vous faire suer et perdre des calories. Le service propose également un volet méditation et récupération pour se détendre et respirer profondément.