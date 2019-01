Apple demeure la marque la plus puissante au monde

Drop of Light / Shutterstock.com

Les marques technologiques à l'honneur

Une hausse sans fin pour les GAFA

Pour la 19édition consécutive, l'entreprise de conseil en stratégie et design de marques Interbrand publie son classement des 100 marques les plus puissantes au monde . Pour la sixième fois, Apple est sur la première marche du podium, volant la vedette à Google et Amazon.Aux côtés des entreprises les plus puissantes du monde, Interbrand note également la valeur de la marque ainsi que son pourcentage de progression par rapport à l'année précédente. De fait, la valeur d'Apple est de 214 480 millions de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente.A titre de comparaison, en seconde position, Google présente une valeur de 155,506 millions de dollars pour une hausse de 10%, là où Amazon obtient un résultat de 100,764 millions et une augmentation record de 56%.Charles Trevail, PDG d'Interbrand, déclare au sujet du classement : «». Force est de constater que les marques issues du secteur de la technologie ont compris ce raisonnement, car 5 des 6 premières marques de ce top 100 viennent de ce secteur, hormis l'indétrônable américain Coca-Cola.Pour rappel, Apple est également la première entreprise à avoir dépassé le cap hautement symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en août dernier.Quelques mois plus tard, elle a été rejointe par Amazon . D'ailleurs, la hausse de la valeur de ce dernier par rapport à l'année précédente est impressionnante. Il s'agit de la seule à obtenir un pourcentage aussi haut - 56% -, bien que l'augmentation de 45% de Netflix soit également à noter.Là où Tesla a disparu du classement, Facebook a perdu quelques rangs et 6%, si bien qu'il se retrouve à la 9place. Un résultat qui montre l'impact des derniers scandales dans lesquels le réseau social s'est embourbé.Plusieurs entreprises font également leur entrée dans ce classement pour la première fois, à l'exemple de Chanel (23), Spotify (92), Hennessy (98), Nintendo (99) et Subaru (100).