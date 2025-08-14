Apple pourrait avoir révélé par inadvertance le design de ses futurs MacBook Pro dans la dernière version bêta de macOS Tahoe. L'écran de démarrage affiche un ordinateur portable dépourvu de l'encoche caractéristique des modèles actuels.
- La bêta de macOS Tahoe affiche un écran d’accueil montrant un MacBook Pro sans encoche, alimentant les spéculations.
- Les rumeurs évoquent un futur MacBook Pro OLED, meilleur écran que l’iPad Pro M4, et possiblement une Dynamic Island.
- Apple fuite parfois des designs via ses OS; l’image pourrait être une erreur et devrait être rapidement corrigée.
Depuis déjà quelque temps, des bruits de couloir évoquent un écran OLED pour le MacBook Pro, qui est attendu comme une amélioration notable par rapport à celui de l'iPad Pro M4. D'autres sources évoquent le remplacement de l'encoche du MacBook par une sorte de Dynamic Island, ce qui serait cohérent avec l'arrivée du support des activités en direct sur Mac avec macOS Tahoe. Un brevet suggère également qu'Apple pourrait enfin corriger les problèmes de ses claviers grâce à un nouveau matériau.
Le prochain MacBook Pro aurait un écran OLED et pourrait se séparer de l'encoche
Depuis le lancement des modèles 2021, souvent appréciés pour leur conception, le MacBook Pro n'a pas réellement fait l'objet de grands bouleversements. Selon toute vraisemblance, Apple pourrait bientôt corriger le tir avec la prochaine génération, dont le lancement devrait intervenir à l'horizon 2026-2027. En effet, les premières indiscrétions autour du futur MacBook Pro évoquent un écran OLED supérieur à celui qui équipe l'iPad Pro sorti l'année dernière. L'encoche, quant à elle, pourrait céder sa place à une solution comparable à Dynamic Island.
Le véritable déclencheur des spéculations est apparu dans la dernière bêta de macOS Tahoe. Un nouvel écran d’accueil, destiné à accueillir l’utilisateur lors de la mise à jour, y montre un MacBook… sans encoche. De toute évidence, cette fuite laisse d'abord penser à une possible révélation involontaire du futur design d'Apple, bien que rien ne le garantisse à ce jour.
Apple laisse fuiter un design de MacBook Pro sans encoche dans macOS Tahoe… ou pas
À vrai dire, il n'est par rare qu'Apple divulgue le design de ses futurs appareils, notamment au sein de ses systèmes d'exploitation. À titre d'exemple, la marque à la pomme a déjà dévoilé accidentellement plusieurs modèles d'Apple Watch par le biais de mises à jour logicielles. Le code des versions bêta révèle régulièrement les nouveaux appareils et fonctionnalités en développement avant même leur annonce officielle.
Dans le cas présent, deux hypothèses s'offrent à nous : soit Apple a effectivement offert un premier aperçu de son nouveau MacBook Pro, soit la personne chargée d'intégrer cet écran d'accueil a simplement omis de modifier le modèle d'image avant sa mise en ligne. Des cas similaires impliquant des iPhone et d'autres appareils de la Pomme se sont déjà produits par le passé sans nécessairement déboucher sur de réelles nouveautés.
Quoi qu'il en soit, Apple ne devrait logiquement pas tarder à corriger l'image aperçue dans macOS Tahoe, probablement dès la publication de la prochaine version bêta de l'OS. Pour rappel, il s'agira de la dernière mouture du système d'exploitation à prendre en charge les ordinateurs équipés de processeurs Intel.