À vrai dire, il n'est par rare qu'Apple divulgue le design de ses futurs appareils, notamment au sein de ses systèmes d'exploitation. À titre d'exemple, la marque à la pomme a déjà dévoilé accidentellement plusieurs modèles d'Apple Watch par le biais de mises à jour logicielles. Le code des versions bêta révèle régulièrement les nouveaux appareils et fonctionnalités en développement avant même leur annonce officielle.

Dans le cas présent, deux hypothèses s'offrent à nous : soit Apple a effectivement offert un premier aperçu de son nouveau MacBook Pro, soit la personne chargée d'intégrer cet écran d'accueil a simplement omis de modifier le modèle d'image avant sa mise en ligne. Des cas similaires impliquant des iPhone et d'autres appareils de la Pomme se sont déjà produits par le passé sans nécessairement déboucher sur de réelles nouveautés.

Quoi qu'il en soit, Apple ne devrait logiquement pas tarder à corriger l'image aperçue dans macOS Tahoe, probablement dès la publication de la prochaine version bêta de l'OS. Pour rappel, il s'agira de la dernière mouture du système d'exploitation à prendre en charge les ordinateurs équipés de processeurs Intel.