Apple aurait dans ses cartons des AirPods à réduction de bruit et... plus chers

Des AirPods rechargeables sans-fil

De nouveaux AirPods résistants à l'eau et avec réduction de bruit

Cela devait être pour cet hiver, ce sera finalement pour le début d'année prochaine. L'arrivée descompatibles avec la recharge sans-fil se fait attendre, mais Apple marquerait le coup en présentant dans la foulée de nouveaux écouteurs true wireless résistants à l'eau, et dotés d'une réduction de bruit active.Selon 9to5Mac, qui cite les lectures de boule de cristal de Kuo, Apple lancerait sur le marché les AirPods V2 - rechargeables sans-fil - au premier trimestre 2019.Comment cette nouvelle doit-elle être comprise exactement ? S'agira-t-il de, ou bien de changer de boîtier qui, lui, sera compatible avec la charge sans-fil ? Kuo lui même l'ignore. Mais à en juger par la politique tarifaire habituelle d'Apple, il y a fort à parier qu'il faille repasser par la case tiroir-caisse.Du reste - on ne sait jamais - cette révélation sous le manteau ne s'accompagne d'aucune nouvelle information concernant la station de recharge sans-fil d'Apple, la fameusePlus intrigant que l'arrivée prochaine des AirPods V2, Kuo croit savoir qu'Apple ne tarderait pas à. Une itération dotée de meilleures performances Bluetooth, mais également d'une tambouille interne plus onéreuse à produire. Cela signifie que ces nouveaux AirPods s'afficheront probablement plus chers que les 179€ demandés actuellement par la firme.L'analyste conclut ses prédictions en tablant sur uncomplet des AirPods à l'orée 2020. Une version flambant neuve, qui viendrait dotée, et d'une technologie de réduction active des bruits ambiants.Du reste, il ne semble faire aucun doute qu'Apple a vu juste en proposant, en 2016, ses AirPods sur le marché. À en croire Kuo, l'entreprise de Tim Cook aurait écoulé plus de 16 millions de paires d'écouteurs en 2017, et estime que ce chiffre ira chatouiller les 100 millions d'ici fin 2021.