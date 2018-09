Apple : AirPower ne serait pas près de sortir

Des problèmes de chauffe bloquent les ingénieurs

Extrait d'un brevet de l'AirPower

Une communication difficile entre les appareils

Sonny Dickson, jamais avare en indiscrétions concernant les produitsle dit sans fard : le boîtier de recharge à induction d'Apple, leest dans une véritable impasse technique.Cette station de recharge, présentée en septembre 2017, a depuis disparu des radars, et ne semble pas près de refaire parler d'elleParmi les principaux problèmes listés par le blogueur, la dissipation de la chaleur est le plus épineux.Par essence, un chargeur à induction est sujet à une chauffe importante. Mais dans le cas de l'AirPower,simultanément, on imagine que le mercure doit monter très rapidement.Pour parvenir à cette prouesse, Apple souhaitait inclure un nombre record de bobines de charges dans son boîtier. Une superposition de bobines qui cause d'innombrables problèmes de gestion de la chaleur, déclenchant par ailleurs les signaux d'alarme des différents appareils en charge.Autre problème : Apple tient absolument à ce que les appareils en cours de charge continuent de communiquer entre eux. L'objectif : pouvoir consulter l'état de la charge de chaque appareil depuis l'écran d'accueil de son iPhone., croit savoir Sonny Dickinson.Enfin, c'est tout le design de l'appareil qui serait à revoir selon les observateurs. Les standards de finesse et de légèreté d'Apple seraient tout bonnement incompatibles avec ses aspirations de charge performante et de dissipation de la chaleur.», synthétise le blogueur John Gruber Au moins, on comprend mieux le mutisme d'Apple sur son appareil lors de sa dernière keynote. Du reste, il n'est plus fait mention de l'AirPower nulle part sur le site de la marque, si ce n'est sur la page des AirPods. « Non disponible à ce jour », peut-on y lire.