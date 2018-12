Justice : Qualcomm fait empêcher la vente de certains modèles d’iPhone en Chine

La justice chinoise a tranché l'interdiction de vente

Apple sanctionné, mais les derniers iPhone ne sont pas concernés

La guerre entre Qualcomm et Apple ne se déroule pas qu'aux États-Unis, où les deux entreprises attendent leur procès pour une utilisation de technologie non-rétribuée, devant la cour fédérale de San Diego le 15 avril 2019.En début de semaine, le tribunal populaire intermédiaire de Fuzhou, en Chine, a prononcé à l'encontre d'Appledans le pays. Cette injonction concernerait les modèles iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X. Cupertino a immédiatement fait appel de cette décision.La justice chinoise a reconnu la violation par Apple de deux brevets de Qualcomm , liés à la gestion des applications et au redimensionnement des photos. Avec l'obtention de l'interdiction de vendre et d'importer des iPhone en Chine, Qualcomm remporte, même si Apple a d'ores et déjà fait appel de la décision : «», a réagi Don Rosenberg, vice-président exécutif et avocat général de Qualcomm. «», a-t-il ajouté.Du côté de Cupertino, on estime que «». Apple a par ailleurs précisé que les brevets en question ne concernent pas, équipés d'un système d'exploitation différent Le fabricant de puces et la firme à la pomme sont définitivement irréconciliables. La suite au prochain épisode...