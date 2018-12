Qualcomm travaille à une intégration native de Firefox sur Windows on ARM

Firefox bientôt nativement supporté sous ARM

Source : Mozilla

Si jusqu'à présent les ordinateurs sousn'ont pas vraiment décollé,ne lâche rien et a dévoilé hier unqui pourrait bien changer la donne.étant déjà disponible sous la forme d'une application native, il était nécessaire à Qualcomm de proposer une alternative. Aussi, les deux entreprises ont annoncé dans un communiqué distinct travailler à une implémentation future du navigateur sous Windows on ARM, sans passer par une émulation.En découlera ainsi une application aux performances améliorées et à la consommation énergétique amoindrie. Pour ce faire,mobilisera tous les cœurs du processeur, en leur attribuant chacun un onglet pour minimiser la charge.