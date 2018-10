Firefox 63 dispo : le tracking en ligne de mire

Une protection améliorée contre le tracking cross-site

Les autres nouveautés

Avec cette mise à jour, le navigateurrevient légèrement sur sa promesse qui avait été formulée début septembre. En effet, cette version 63 ne bloquera pas les trackers publicitaires par défauts, mais apporte tout de même de nettes améliorations concernant laLa fondation Mozilla explique en effet dans un billet de blog que le blocage tous azimuts des trackers publicitaires peut faire «» et «».La fondation a donc décidé de laisser le choix à l'utilisateur de ne désactiver que les cookies tiers provenant de traqueurs publicitaires ou plus largement, de tous les bloquer. Pour cela, il suffit de se rendre dans Options > Vie privée et sécurité > Cookies et données de sites et de cocher la case « Bloquer les cookies et les données de site ». Un menu déroulant se présentera alors à vous et vous pourrez choisir le type de contenu que vous souhaitez bloquer.À noter que si un site web s'exécute mal, il est alors possible d'ajouter une exception tout en gardant les paramètres de blocage pour tous les autres sites web.Pour désactiver rapidement le blocage sur une page il suffit de cliquer sur le logo en forme de bouclier, à gauche de la barre d'adresse et de sélectionner « Désactiver le blocage pour ce site »Toutefois, l'activation par défaut est toujours à l'étude du côté de Mozilla et pourrait probablement arriver d'ici janvier 2019.Outre cette amélioration de protection contre le tracking, Mozilla entend également diversifier ses sources de revenus, comme on a pu le voir récemment avec l'intégration de ProtonVPN aux États-Unis. Le navigateur propose aussi maintenant (toujours aux États-Unis) deux tuiles « Top Sites » pour Amazon et Google quand un nouvel onglet est ouvert, au lieu de présenter uniquement les recommandations de Pocket.On peut également noter sousque le thème de Firefox s'adapte aux modes Dark et Light et l'OS.Du côté d', Firefox prend maintenant en charge le mode Picture-in-Picture. Sous, les extensions web s'exécutent maintenant dans leur propre processus. Cliquer ici pour retrouver la liste complète des nouveautés de Firefox pour Windows 10, Android et iOS.Pour connaitre les améliorations concernant les outils de développement, c'est par ici . Concernant les correctifs appliqués pour les 14 bogues de sécurité, c'est par là