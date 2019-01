Le format d'image WebP débarque finalement sur Edge et Firefox

Edge et Firefox adoptent (enfin) WebP

WebP, pour réduire le poids des images

est déjà pris en charge par(logique, étant un format développé par le géant). Désormais,vont eux aussi le lire. Une vraie révolution, car l'adoption par l'industrie informatique était au point mort depuis de nombreuses années.Du côté de Edge, la prise en charge de WebP est possible depuis la mise à jour Windows 10 version 1809 (October Update). En ce qui concerne Firefox, la prise en charge de WebP n'est pas encore effective, et va intervenir au premier semestre 2019. Il s'agit d'un vrai changement de philosophie de la part des ingénieurs de Mozilla, car ils avaient déjà tourné le dos par le passé à l'intégration de WebP dans Firefox. Des gains non significatifs en matière de poids étaient pointés du doigt, et justifiaient alors le choix de Mozilla de ne pas prendre en charge ce nouveau format. Mais les temps changent !WebP est un format d'image lancé il y a un peu moins de 10 ans par le géant Google. Ce format permet d'alléger le poids des images et vient concurrencer le format Jpeg. Il s'agit d'une technologie qui permet d'économiser jusqu'à 30% de la taille d'un fichier en comparaison avec sa version JPG ou PNG, à qualité égale.Une vraie évolution souhaitée par Google en 2010, en se basant à l'époque sur le fait que près de 65 % des données reçues lors de la consultation d'une page web étaient issues des images.Safari reste encore le grand absent parmi les navigateurs qui prennent en charge le format WebP. Une situation qui pourrait bien changer dans la foulée de cette annonce. Car du côté d'Apple, des versions d'iOS et de macOS ont déjà accepté le WebP par le passé.