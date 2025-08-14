Non, vous n'êtes pas les seuls à être fermement opposés à l'intelligence artificielle. Que ce soit par conscience éthique (les LLM reposent sur des données dérobées), inquiétude écologique (la consommation des data centers explose à cause de l'IA) ou par soucis de protéger votre confidentialité (l'intelligence artificielle raffole de vos données), il n'y a pas de mauvaise raison de ne pas jouer ce jeu-là. Heureusement, tous les navigateurs du marché n'ont pas encore succombé. On vous en présente une poignée !