IA par-ci, IA par là : ils sont bien mignons les big tech, mais quand on cherche juste un navigateur performant pour bosser ou faire ses recherches, difficile de trouver un logiciel qui ne soit pas déjà pollué par l'intelligence artificielle. Rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité.
- Beaucoup d’utilisateurs refusent l’IA pour des raisons éthiques, écologiques et de confidentialité, et cherchent des navigateurs sans fonctionnalités IA.
- LibreWolf, fork de Firefox, mise sur la vie privée et exclut toute fonctionnalité IA, intégrant uBlock Origin par défaut.
- Vivaldi et Orion restent sobres : Vivaldi (Norvège) n’envisage pas l’IA intégrée, Orion (Mac/iOS) n’intègre rien par défaut non plus.
Non, vous n'êtes pas les seuls à être fermement opposés à l'intelligence artificielle. Que ce soit par conscience éthique (les LLM reposent sur des données dérobées), inquiétude écologique (la consommation des data centers explose à cause de l'IA) ou par soucis de protéger votre confidentialité (l'intelligence artificielle raffole de vos données), il n'y a pas de mauvaise raison de ne pas jouer ce jeu-là. Heureusement, tous les navigateurs du marché n'ont pas encore succombé. On vous en présente une poignée !
LibreWolf, la référence
Ce fork de Firefox, évidemment open source, fait encore mieux que son illustre modèle pour protéger vos données en ligne. Débarrassé des quelques fonctions qui font débat sur le navigateur de Mozilla, il ne contient au jour où sont écrites ces lignes aucune fonctionnalité IA, et intègre par défaut la célèbre extension uBlock Origin pour vos débarrasser des publicités et des traceurs.
LibreWolf est disponible sur Mac, ordinateurs Windows et Linux. Aucune version mobile n'est prévue pour le moment.
Vivaldi, le meilleur compromis
- Fonctionnalités de Productivité
- Personnalisation de l'Interface Utilisateur
- Respect de la Vie Privée
Pas vraiment un nouveau venu (il est disponible depuis 2015), Vivaldi a repris des couleurs avec la multiplication des navigateurs dopés à l'IA, ainsi qu'avec la défiance accrue envers les produits américains. En effet, Vivaldi est développé en Norvège.
Utilisant une base Chromium, Vivaldi peut installer toutes les extensions dont vous pourriez avoir besoin, et intègre par défaut de nombreuses fonctions renforçant la confidentialité en ligne. Parmi les navigateurs les plus personnalisables du marché (on peut se perdre dans les paramètres pendant une bonne heure), il n'intègre aujourd'hui aucune fonction d'intelligence artificielle — et ce n'est absolument pas à l'ordre du jour.
Dans un billet publié en début d'année dernière, Vivaldi déclarait ne pas se sentir à l'aise d'ajouter des fonctions d'IA dans son navigateur, invoquant les inquiétudes listées en introduction. « Ça nous met mal à l'aise d'intégrer ces outils d'IA dans Vivaldi », confessait alors le navigateur, en ajoutant que les internautes qui le souhaitent peuvent très bien installer des extensions de leur choix ou utiliser les sites web de ChatGPT et consorts.
Vivaldi est disponible sur Mac, Windows, Linux et smartphones.
Orion, le challenger
- Minimaliste & compact
- Beaucoup d'options discrètes et pratiques
- Confidentialité accrue, aucune télémétrie
Le petit dernier de la bande l'est de façon assez littérale : lancé en 2019, il reste encore à ce jour en bêta — et uniquement sur Mac, iPhone et iPad.
Ce navigateur minimaliste et compact, utilisant le moteur de rendu WebKit (le même que Safari), se distingue comme ses petits camarades par un accent mis sur la confidentialité, et par de nombreuses options de personnalisation. Bonus : les extensions Chrome et Firefox sont supportées !
Concernant l'IA, l'éditeur (qui pilote également le moteur de recherche Kagi) prône une approche assez conservatrice. Par défaut, on ne trouvera aucun outil de la sorte intégré dans le logiciel. Si Kagi dispose d'une option permettant d'obtenir des résultats prémâchés par IA, le navigateur n'est pas imposé par défaut, laissant les utilisateurs et utilisatrices libres de leurs choix.