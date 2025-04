JohanPirlouit

Waterfox et Firefox ESR

Étant utilisateur de Waterfox de longue date, celui-ci est aussi basé sur Firefox ESR et non Firefox “normal”.

Ça peut avoir son importance : Waterfox G6.0 (avec un “G” et alors basé sur FF 115 ESR) s’est vu refuser l’accès aux sites web “protégés” par Cloudflare (coucou Clubic) alors même que FF 115 ESR n’était pas encore en fin de vie (et FF 128 ESR, comme WF 6.5, pas encore sortis, donc) ! Cloudflare avait modifié son script de “reconnaissance” par un nouveau script avec des fonctions que FF 115 ESR ne savait pas exécuter (mais les vieux Edge 109 et Opera 95, oui ; et c’est toujours le cas ! pour le côté sécurité, on repassera).

Aujourd’hui c’est réglé, Waterfox 6.5 (qui a abandonné son “G”) étant basé sur FF 128 ESR.

Depuis la version 6.5, et suivant l’évolution de Gecko, Waterfox ne fonctionne plus sur d’anciens Windows comme 7 et 8/8.1 (et les versions Server associées).

64 bits et SSE3

Autre point pour ceusses qui souhaitent maintenir en vie certains anciens PCs, Waterfox n’existe qu’en 64 bits et réclame le jeu d’instructions SSE3 (depuis la version G6.0.14 ; précédemment SSSE3 depuis la G5.0 et SSE4.2 sur les séries G4.x)…

Donc, exit les premières générations d’AMD Athlon64 limitées à SSE2 (jusqu’à 2004 ; les modèles à partir de 2005, ainsi que les “X2”, intègrent SSE3). Par contre, aucun problème chez Intel, les premiers Pentium 4 64 bits ont été développés à partir des cœurs Presott, le jeu SSE3 y était déjà présent (les Northwood précédents, limités à du 32 bits, n’avaient que SSE2).

Pour l’avoir testé sur d’anciennes configs, Waterfox 6.5 fonctionne très bien avec les processeurs suivants (avec Windows 10 et Server 2016 / 2019), pourtant non cités dans la configuration minimale requise :